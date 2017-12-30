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КНДР не намеревается отказываться от ядерной программы в будущем году

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Пхеньян не откажется от развития своей ядерной программы в будущем году.

Информацию об этом распространило северокорейское агентство ЦТАК в субботу, 30 декабря.

«КНДР — бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет — не ожидайте изменений в ее политике», — цитирует сообщение ТАСС.

19 декабря Северная Корея отказалась обсуждать с США свою ядерную программу.

По мнению КНДР, переговоры об отказе от ядерной программы невозможны в условиях, когда Вашингтон делает всё, чтобы возложить ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове на Пхеньян.

22 декабря СБ ООН единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на испытание новой ракеты, проведенной 29 ноября.

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