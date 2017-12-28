Тиллерсон считает, что КНДР должна заслужить право на участие в переговорах

Власти КНДР должны приложить усилия и заслужить право вернуться за стол переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье, опубликованной в газете The New York Times.

По его словам, США «проводят мирную кампанию по оказанию давления на КНДР», в связи с чем Пхеньян лишился порядка 90% своих доходов от экспорта.

«Большая часть средств использовалась для финансирования КНДР для незаконных разработок оружия. Мы надеемся, что международная изоляция заставит режим принять участие в серьезных переговорах о прекращении ракетной и ядерной программ», — пишет Тиллерсон.

Также, по его мнению, Пхеньян не заслужил возможность вернуться за стол переговоров.

«Дверь для диалога остается открытой, но мы дали ясно понять, что режим должен заслужить возможность вернуться за стол переговоров. Пока не произойдет денуклеаризация, давление продолжится», –– заключил госсекретарь.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР из-за ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. КНДР, в свою очередь, отвергла новые ограничения, назвав их актом агрессии, и заявила о необходимости ядерного оружия для сдерживания США.