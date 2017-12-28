Прямой эфир
Сюжет:

Тиллерсон считает, что КНДР должна заслужить право на участие в переговорах

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти КНДР должны приложить усилия и заслужить право вернуться за стол переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье, опубликованной в газете The New York Times.

По его словам, США «проводят мирную кампанию по оказанию давления на КНДР», в связи с чем Пхеньян лишился порядка 90% своих доходов от экспорта.

«Большая часть средств использовалась для финансирования КНДР для незаконных разработок оружия. Мы надеемся, что международная изоляция заставит режим принять участие в серьезных переговорах о прекращении ракетной и ядерной программ», — пишет Тиллерсон.

Также, по его мнению, Пхеньян не заслужил возможность вернуться за стол переговоров.

«Дверь для диалога остается открытой, но мы дали ясно понять, что режим должен заслужить возможность вернуться за стол переговоров. Пока не произойдет денуклеаризация, давление продолжится», –– заключил госсекретарь.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР из-за ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. КНДР, в свою очередь, отвергла новые ограничения, назвав их актом агрессии, и заявила о необходимости ядерного оружия для сдерживания США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Южная Корея заявила о риске облучения людей, живущих у ядерных полигонов КНДР
КНДР готовится к запуску разведывательного спутника «Кванменсон-5»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017