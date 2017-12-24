МИД КНДР счел резолюцию Совбеза ООН о санкциях актом агрессии

Министерство иностранных дел (МИД) КНДР полностью отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программами, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства.

«Мы категорически отвергаем резолюцию о санкциях и рассматриваем ее как акт агрессии, который нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в регионе», — приводит заявление представителя ведомства ТАСС.

Напомним, 22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция подготовлена с учетом мнения российской стороны. Документ, предусматривающий беспрецедентные меры, стал четвертой по счету резолюцией по данной проблематике, одобренной с начала года, и десятой за все время рассмотрения ситуации вокруг КНДР в Совбезе ООН.