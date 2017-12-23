Косачев: мировое сообщество едино в оценке проблемы вокруг КНДР

Международное сообщество не имеет разногласий по северокорейской ядерной проблеме, разночтения существуют в отношении того, как ее решать. Так ужесточение Совбезом ООН санкций против КНДР прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, позиция РФ при голосовании является «логичной и последовательной».

«Россия и Китай предложили два трека решения проблемы: отказ КНДР от ядерной программы и ликвидация военного присутствия прежде всего США на корейском полуострове», — приводит слова сенатора ТАСС.

Косачев подчеркнул, что единогласное голосование в ООН по резолюции является «мощным сигналом» для КНДР. Он также констатировал, что у международного сообщества на сегодняшний день имеются разногласия по поводу урегулирования ситуации в Северной Корее.

«Разночтений в отношении северокорейской ядерной программы у международного сообщества нет, разночтения есть в отношении того, как эту проблему решать... Я надеюсь, что рано или поздно они будут преодолены», — заключил Косачев, выразив убежденность, что удастся столь же консолидировано «добиться от США и их союзников деэскалации их военного присутствия на полуострове».

Напомним, 22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция подготовлена с учетом мнения российской стороны.