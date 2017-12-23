Прямой эфир
Сюжет:

Косачев: мировое сообщество едино в оценке проблемы вокруг КНДР

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное сообщество не имеет разногласий по северокорейской ядерной проблеме, разночтения существуют в отношении того, как ее решать. Так ужесточение Совбезом ООН санкций против КНДР прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, позиция РФ при голосовании является «логичной и последовательной».

«Россия и Китай предложили два трека решения проблемы: отказ КНДР от ядерной программы и ликвидация военного присутствия прежде всего США на корейском полуострове», — приводит слова сенатора ТАСС.

Косачев подчеркнул, что единогласное голосование в ООН по резолюции является «мощным сигналом» для КНДР. Он также констатировал, что у международного сообщества на сегодняшний день имеются разногласия по поводу урегулирования ситуации в Северной Корее.

«Разночтений в отношении северокорейской ядерной программы у международного сообщества нет, разночтения есть в отношении того, как эту проблему решать... Я надеюсь, что рано или поздно они будут преодолены», — заключил Косачев, выразив убежденность, что удастся столь же консолидировано «добиться от США и их союзников деэскалации их военного присутствия на полуострове».

Напомним, 22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция подготовлена с учетом мнения российской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объяснил очередные санкции ООН к КНДР стремлением к миру
Слуцкий назвал ужесточение санкций ООН сигналом для Пхеньяна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017