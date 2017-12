Трамп объяснил очередные санкции ООН к КНДР стремлением к миру

Мировое сообщество стремится к миру и не хочет гибели, что демонстрирует принятие новых жестких санкций по отношению к КНДР. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15:0 за дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!» — написал Трамп в своем Twitter.

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!