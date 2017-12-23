Слуцкий назвал ужесточение санкций ООН сигналом для Пхеньяна

Очередное ужесточение санкций ООН в отношении КНДР должно привести к отказу Пхеньяна от провокаций и переходу к переговорному процессу, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Третье за год и самое серьезное ужесточение санкций в отношении КНДР должно, наконец, послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, поскольку «не признает самопровозглашенный ядерный статус КНДР». Однако «вместе с санкциями необходимо и дальше искать пути для дипломатического урегулирования», цитирует «РИА Новости» заявление Слуцкого.

Как сообщал iz.ru, 22 декабря Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция подготовлена с учетом мнения российской стороны.