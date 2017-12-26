КНДР готовится к запуску разведывательного спутника «Кванменсон-5»

Северная Корея ведет подготовку к запуску разведывательного спутника «Кванменсон-5» («Сияющая звезда – 5») и может осуществить его в ближайшее время. Об этом пишет газета «Чунан ильбо» со ссылкой на правительство Южной Кореи.

По данным издания, новый аппарат оснащен камерой и коммуникационным оборудованием.

«Северная Корея недавно завершила разработку спутника, назвав его «Кванменсон-5». Это разведывательный аппарат, оснащенный камерой и коммуникационным оборудованием», — пишет газета.

При этом японское агентство Kyodo отмечает, что представитель Комитета начальников штабов Республики Корея заявил, что сейчас не наблюдается признаков подготовки Пхеньяна к запуску орбитального спутника.

Ранее КНДР уже запускала ракеты-носители со спутниками. Последний пуск был осуществлен в феврале 2016 года. Однако спутник «Кванменсон-4» так и не вышел на связь.

В октябре портал iz.ru сообщил о намерении Северной Кореи провести запуски еще нескольких спутников, один из которых будет стационарным. Пхеньян отметил, что имеет право на развитие национальной космической программы, как и «любое суверенное государство».

При этом США, Южная Корея и Япония выступают против запусков северокорейских спутников, считая, что они имеют отношение к развитию ракетной программы КНДР.