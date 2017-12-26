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Структуру по КНДР создает министерство обороны Южной Кореи

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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В южнокорейском министерстве обороны создается специальная структура по КНДР.

Информацию об этом распространили источники в самом ведомстве.

Главная задача новой структуры — «более эффективно отвечать на растущую ракетно-ядерную угрозу» со стороны Северной Кореи, сообщает Интерфакс.

15 декабря Россия с трибуны Совбеза ООН призвала воздержаться от провокаций в период подготовки и проведения Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя считает, что это время Северная Корея, Южная Корея и ее союзники — США и Япония — должны использовать для поиска путей урегулирования.

Северная Корея произвела запуск ракеты нового типа «Хвасон-15» в ночь на 29 ноября, что вызвало бурную реакцию мирового сообщества и новые санкции в отношении Пхеньяна.

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