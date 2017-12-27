Южная Корея заявила о риске облучения людей, живущих у ядерных полигонов КНДР

Южнокорейские врачи обнаружили следы радиоактивного воздействия на организм перебежчиков из КНДР, которые жили неподалеку от ядерного полигона Пхунгери. Об этом сообщил официальный представитель министерства объединения Республики Корея на официальном брифинге.

По его словам, с октября 2017 года проводились исследования 30 бывших граждан КНДР, которые до побега в Южную Корею жили в уезде Кильчжу около ядерного полигона, на котором с 2006 года были осуществлены шесть подземных ядерных испытаний.

«Исследования хромосом у четырех пациентов свидетельствуют об изменениях, характерных для радиационного воздействия», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

При этом он отметил, что говорить с полной уверенностью о радиоактивном облучении нельзя, так как обследовалось небольшое число людей, а изменения в их организмах могут быть вызваны возрастом и курением.

Однако южнокорейские эксперты не исключают выбросов радиоактивных веществ в атмосферу после ядерных испытаний КНДР.

22 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна «превратилась в стратегическое государство, способное нести непосредственную ядерную угрозу США».