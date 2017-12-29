США рассчитывают на усиление давления на Пхеньян из-за поставок нефти в КНДР

Мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян в ответ на поставки нефти в республику Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в эфире Fox News.

Ранее южнокорейские СМИ обвинили Пекин в перекачке нефти с китайских кораблей на суда из КНДР в открытом море. Якобы танкер для перевозки химикатов Lighthouse Winmore, следовавший под флагом Гонконга, перекачал в открытом море 600 т нефтепродуктов на четыре других танкера для поставки в КНДР.

«Я считаю, что [в ответ] мы увидим усиленное давление», –– сказал Мэттис.

При этом министр обороны США заявил, что Вашингтон не станет навязывать другим государствам меры для усиления давления на Пхеньян.

«В какую форму или же операции облекать такое давление, будут определять компетентные [органы] правительств [соответствующих стран]. Очевидно, если руководство страны обнаруживает, что в его порт зашло судно, ведущее торговлю в нарушение резолюций Совбеза ООН, то оно должно выполнять взятые на себя обязательства», — отметил Мэттис.

В свою очередь, МИД Китая отверг обвинения. Официальный представитель ведомства Хуа Чунинь отметила, что Пекин всегда выполнял условия всех резолюций СБ ООН.