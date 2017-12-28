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Трамп разочарован поставками китайской нефти в КНДР

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в нарушении санкций, введенных ранее в отношении Северной Кореи. Трамп уверен, что КНР осуществляет поставки нефти в КНДР, тем самым подрывая решение ядерной проблемы.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Поймали с поличным — очень разочарованы тем, что Китай позволяет себе продолжать поставки нефти в Северную Корею. Мы не достигнем мирного решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — заявил он, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее СМИ Южной Кореи обвинили Китай в поставках углеводородов Пхеньяну, отмечает сайт «Комсомольской правды».

Ранее российский МИД заявил, что США проведением военных учений провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, а они, в свою очередь, могут привести к полной экономической изоляции Северной Кореи. 

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