Трамп разочарован поставками китайской нефти в КНДР
Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в нарушении санкций, введенных ранее в отношении Северной Кореи. Трамп уверен, что КНР осуществляет поставки нефти в КНДР, тем самым подрывая решение ядерной проблемы.
Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Поймали с поличным — очень разочарованы тем, что Китай позволяет себе продолжать поставки нефти в Северную Корею. Мы не достигнем мирного решения северокорейской проблемы, пока это будет продолжаться», — заявил он, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ранее СМИ Южной Кореи обвинили Китай в поставках углеводородов Пхеньяну, отмечает сайт «Комсомольской правды».
Ранее российский МИД заявил, что США проведением военных учений провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, а они, в свою очередь, могут привести к полной экономической изоляции Северной Кореи.