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МИД назвал провокациями действия США на Корейском полуострове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США проведением военных учений провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, а они, в свою очередь, могут привести к полной экономической изоляции Северной Кореи. Об этом рассказал посол по особым поручениям российского МИДа Олег Бурмистров.

Дипломат добавил, что создается впечатление, что США «не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнем», а действуют намеренно, чтобы спровоцировать Пхеньян на ответные шаги, сообщает «РИА Новости». А это приведет к полному экономическому эмбарго КНДР, отметил Бурмистров.

Идеи нынешней администрации США «ничем не отличаются от того, чем занималась предыдущая администрация, — это усиление давления, в том числе в военной области», — добавил Бурмистров, передает RT.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил ранее, что власти КНДР должны приложить усилия и заслужить право вернуться за стол переговоров. 

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