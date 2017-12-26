Китай опроверг создание «горячей линии» с США по КНДР

Информацию о создании «горячей линии» китайскими и американскими военными для обмена данными по КНДР опровергли военные источники в Китае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайское издание Global Times.

О том, что военные КНР и США договорились о работе «горячей линии», ранее сообщила японская газета «Асахи».

«Нет никаких прямых контактов между американскими войсками в Южной Корее и командованием Северного военного театра (округа) или другим военным органом Китая», — рассказали китайские военнослужащие местному изданию. Они добавили, что не существует никаких планов о создании и работе «горячей линии».

21 декабря сообщалось, что США планируют нанести удар по стартовым площадкам КНДР, на которых Пхеньян проводит ракетные испытания. В администрации Трампа рассматривают уничтожение северокорейской стартовой площадки до того, как власти КНДР отдадут приказ о проведении нового ракетного испытания.