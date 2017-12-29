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Ученый из КНДР покончил с собой после попытки бегства в Китай

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yichuan Cao
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Северокорейский ученый-ядерщик Хон Чхоль Хо покончил с собой после неудачной попытки бегства в Китай. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источник.

Сообщается, что сотрудник научного центра Пхеньяна пытался сбежать в Китай в начале ноября, однако позже его задержали в китайском городе Шэньян и выслали в КНДР. На родине ученого поместили в одиночную камеру в приграничном городе Синыйджу. Несколько часов спустя он покончил с собой.

«Он умер еще до проведения допроса о мотивах бегства, наличии сообщников и спланированного маршрута», — заявил источник. 

По его словам, на данный момент выясняется, как ученому удалось пересечь границу. 

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