Ученый из КНДР покончил с собой после попытки бегства в Китай

Северокорейский ученый-ядерщик Хон Чхоль Хо покончил с собой после неудачной попытки бегства в Китай. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на источник.

Сообщается, что сотрудник научного центра Пхеньяна пытался сбежать в Китай в начале ноября, однако позже его задержали в китайском городе Шэньян и выслали в КНДР. На родине ученого поместили в одиночную камеру в приграничном городе Синыйджу. Несколько часов спустя он покончил с собой.

«Он умер еще до проведения допроса о мотивах бегства, наличии сообщников и спланированного маршрута», — заявил источник.

По его словам, на данный момент выясняется, как ученому удалось пересечь границу.