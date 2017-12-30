СМИ сообщили о поставках российскими кораблями нефти в КНДР
Агентство Reuters сообщает, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Факт поставок якобы подтверждают сразу несколько источников, но факт причастности к поставкам властей РФ не установлен.
«Нет доказательств, что они поддерживаются российским государством, но эти российские корабли дают дорогу жизни северокорейцам», — сказал один из источников издания.
Журналистам также не удалось найти независимое подтверждение того, что такие поставки действительно были. Не уточняется и то, какое количество топлива могло быть поставлено.
Ранее в декабре власти Северной Кореи заявили, что намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь.