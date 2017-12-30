КНДР объявила о наращивании ядерной мощи

Власти Северной Кореи намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в заявлении, которое цитирует «РИА Новости».

В агентстве также отметили, что партия и государство заявляют в данном вопросе о своих принципиальных позициях.

Журналисты также напоминают об успешном испытании водородной бомбы, которое прошло 3 сентября. По версии ЦТАК, это «великая победа», которая подняла страну на уровень мировой ядерной державы. Также уточняется, что именно благодаря действиям КНДР по развитию ядерного оружия была предотвращена война в мире.

Ранее 30 декабря сообщалось, что Пхеньян не откажется от развития своей ядерной программы в будущем году.



