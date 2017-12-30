Прямой эфир
Сюжет:

КНДР объявила о наращивании ядерной мощи

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Северной Кореи намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в заявлении, которое цитирует «РИА Новости».

В агентстве также отметили, что партия и государство заявляют в данном вопросе о своих принципиальных позициях.

Журналисты также напоминают об успешном испытании водородной бомбы, которое прошло 3 сентября. По версии ЦТАК, это «великая победа», которая подняла страну на уровень мировой ядерной державы. Также уточняется, что именно благодаря действиям КНДР по развитию ядерного оружия была предотвращена война в мире. 

Ранее 30 декабря сообщалось, что Пхеньян не откажется от развития своей ядерной программы в будущем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КНДР не намеревается отказываться от ядерной программы в будущем году
США рассчитывают на усиление давления на Пхеньян из-за поставок нефти в КНДР


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017