МИД РФ прокомментировал роль Москвы как посредника между США и КНДР

Москва не навязывает себя в качестве посредника США и КНДР, но готова участвовать в таких встречах. Об этом заявил в интервью посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

«Мы в классическом смысле не являемся и не хотим играть роль посредника, потому что это непривычно для такой крупной страны, как Россия, просто выполнять роль почтальона, передатчика мыслей и идей», — сказал Бурмистров в интервью «РИА Новости».

Портал iz.ru о заявлении Бурмистрова о том, что США провоцируют КНДР на дальнейшие шаги проведением военных учений на Корейском полуострове. По словам дипломата, действия американских властей могут привести к полной экономической изоляции Северной Кореи.

Ранее Бурмистров заявлял о том, что у России достаточный уровень координации и общения с КНДР. Посол подчеркнул, что дипломатические отношения Москвы с Пхеньяном стабильные и дружественные.