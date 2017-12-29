Ким Чен Ын в 2017 году стал реже появляться на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын в 2017 году на 30% меньше появлялся на публике, чем годом ранее.

Информацию об этом в пятницу, 29 декабря, распространило южнокорейское агентство Рёнхап.

«Эти факты говорят о том, что Ким Чен Ын уверен в стабильности своего режима и сплоченности общества, что позволило ему снизить свою публичную деятельность», — цитирует сообщение ТАСС.

Опираясь на данные северокорейской прессы, в Сеуле подсчитали, что в этом году Ким Чен Ын осуществил 94 инспекционные поездки на места, по сравнению со 133 в 2016 году.

9 декабря портал iz.ru сообщил, что в КНДР президента США Дональда Трампа назвали «сумасшедшим маразматиком» за его решение по Иерусалиму. Такой эпитет употребило северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление МИД КНДР.