Заявки на работу граждан КНДР в Приморье в 2018 г отклонены

Минтруд России отменил заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тыс. граждан из КНДР, выполнив таким образом резолюции Совбеза ООН.

Об этом заявили в пресс-службе администрации края в пятницу, 29 декабря.

«Квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Заявки подавало правительство Приморья. Отмечается, что рабочие из Северной Кореи должны были трудится в отраслях строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства.

22 декабря Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, теперь, среди прочего, резолюция 2375 предусматривает и депортацию всех трудовых мигрантов из КНДР на родину.

16 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя высказал мнение, что решить проблему КНДР санкциями невозможно. По его словам, в дипломатическом арсенале есть целый набор иных методов.