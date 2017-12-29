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Заявки на работу граждан КНДР в Приморье в 2018 г отклонены

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Фото: REUTERS/KCNA
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Минтруд России отменил заявки от работодателей Приморья на привлечение более 9 тыс. граждан из КНДР, выполнив таким образом резолюции Совбеза ООН.

Об этом заявили в пресс-службе администрации края в пятницу, 29 декабря.

«Квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Заявки подавало правительство Приморья. Отмечается, что рабочие из Северной Кореи должны были трудится в отраслях строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства.

22 декабря Совет Безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, теперь, среди прочего, резолюция 2375 предусматривает и депортацию всех трудовых мигрантов из КНДР на родину.

16 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя высказал мнение, что решить проблему КНДР санкциями невозможно. По его словам, в дипломатическом арсенале есть целый набор иных методов.

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