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Южнокорейская газета обвинила Китай в продаже нефти КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Earl S. Cryer
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Китайские корабли продают нефть северокорейским танкерам в открытом море вопреки санкциям ООН, запретившей такие поставки.

С таким заявлением выступила в четверг, 28 декабря, южнокорейская газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на американские спутники.

«Мы должны сфокусировать внимание на том факте, что нелегальная торговля началась после того, как сентябрьская резолюция Совета Безопасности ООН решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею», — цитирует «РИА Новости» газету.

22 декабря решением СБ ООН введены ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки Пхеньяну, от всех стран мира потребовали депортировать на родину трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Документ, предусматривающий беспрецедентные меры, стал четвертой по счету резолюцией по данной проблематике, одобренной с начала года, десятой за всё время рассмотрения ситуации вокруг КНДР в Совбезе ООН и самым жестким в XXI веке.

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