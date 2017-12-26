Песков рассказал, в каком случае Россия станет посредником между США и КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном лишь при необходимости и желании сторон.

«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон», — заявил Песков.

Он также отметил, что стать посредником между двумя сторонами только по своей воле невозможно — для этого требуется воля всех сторон.

По словам Пескова, обмен «конфронтационной риторикой» ведется в основном между Пхеньяном и Вашингтоном. При этом готовность России для «открытия пути для деэскалации напряженности» весьма очевидна, отметил он.

Ранее 15 декабря зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова выступить в роли посредника на переговорах между США и КНДР и убедить Пхеньян в необходимости диалога.