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В Кремле не комментируют ситуацию с санацией Промсвязьбанка

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Кремль не комментирует ситуацию с санацией Промсвязьбанком и желанием ЦБ обратиться в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента банка,

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же вопрос к правоохранительным органам и ЦБ. Это абсолютно не наша повестка дня, мы же не занимаемся регулированием банковской системы, тем более, скажем так, предъявлением каких-то обвинений участникам финансовой деятельности. Это не наша прерогатива», — сказал представитель Кремля.

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка. А 22 декабря ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий.

В частности, ЦБ обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов за день до объявления о санации кредитной организации за счет размещенных в банке их управляющей компанией депозитов. 

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