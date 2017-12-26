Песков прокомментировал изображения Путина в символике Putin Team

Использование изображений президента России Владимира Путина в символике общественного движения Putin Team является проявлением популярности главы государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это скорее проявление его популярности. И, безусловно, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение Путина, тех, кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верит в будущее президента и будущее кандидата, поэтому в данном случае это проявление поддержки президента Путина», — сказал Песков журналистам.

Портал iz.ru писал о том, что 25 декабря учредители Putin Team выбрали фирменную символику движения. Победителей конкурса определили путем открытого голосования, которое началось 24 ноября. Были представлены работы не только с вариантами надписи, но и изображением Путина. Российский лидер в них предстал в образе суперагента, борющегося с фантастическими существами, а также в амплуа героя, перевоплощающегося в медведя.

Движение Putin Team было создано известным хоккеистом Александром Овечкиным в ноябре 2017 года. За это время к нему присоединились спортсмены, артисты и общественные активисты. Ранее сообщалось, что Овечкин будет приглашен на заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы в 2018 году.