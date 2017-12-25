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В Putin Team выбрали символику движения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Участники Putin Team выбрали фирменную символику движения. Об этом сообщается на сайте организации.

Конкурс по созданию фирменного стиля Putin Team был объявлен основателем движения хоккеистом Александром Овечкиным 24 ноября. Победитель был определен путем открытого голосования, которое продлилось до 24 декабря, и оценки экспертной группы, в которую вошли известные дизайнеры. Всего в конкурсе были заявлены 82 работы. Некоторые участники экспериментировали не только с вариантами надписи, но и изображением самого президента РФ Владимира Путина — конкурсанты представляли его в образе суперагента, борющегося с фантастическими существами, а также в амплуа героя, перевоплощающегося в медведя.

«В финал вышли три работы. Их авторами стали: Сергей Алфёров, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов», — сказано на сайте движения.

Российские дизайнеры оценили работы финалистов. Так, стиль Сергея Алфёрова, который основан на бело-красных подписях на черном фоне, был отмечен за «уверенную шрифтовую композицию». Валерий Хорохордин выбрал схожую расцветку, однако отдал предпочтение шрифту «в русской традиции». Николай Леванов использовал яркие красный и бирюзовый цвета в сочетании с более мягкой формой шрифта, а также фотографии главы государства.

Движение Putin Team («Команда Путина») было создано капитаном клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», нападающим сборной РФ Александром Овечкиным в ноябре 2017 года. 24 ноября Овечкин сообщил об открытии официального сайта движения. Целью инициативы является объединение тех, кто поддерживает российского президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в Кремле данную инициативу приветствуют

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