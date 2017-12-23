DJ Smash стал участником движения Putin Team

Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман более известный как DJ Smash присоединился к неформальному общественному движению Putin Team. Об этом сам артист рассказал в своем Instagram.

«Я без всяких сомнений присоединился к движению Putin Team», — сказал он, отметив, что сделать Россию сильной и комфортной для жизни страной является общей целью.

Также он поддержал благотворительную акцию, объявленную певицей Нюшей, и посетил детский дом в Перми.

Движение Putin Team («Команда Путина») было создано капитаном клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», нападающим сборной РФ Александром Овечкиным в ноябре 2017 года. 24 ноября Овечкин сообщил об открытии официального сайта движения. Целью инициативы является объединение тех, кто поддерживает российского президента.

К движению уже присоединились бобслеист Алексей Воевода, легкоатлетка Елена Исинбаева, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, шахматист Сергей Карякин, певец Николай Басков, космонавт Сергей Крикалёв и многие другие.