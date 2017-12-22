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Овечкин объявил в соцсетях новогоднюю эстафету с ценными призами

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Фото: TACC/Михаил Метцель
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Хоккеист Александр Овечкин объявил в  Instagram новогоднюю эстафету #ПоздравьСтрану.

Участники флешмоба должны выложить в Instagram видео с поздравлением для всей страны и поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого претендент должен передать эстафету троим друзьям, которые станут следующими участниками. 

Лидерам эстафеты спортсмен пообещал подарить шайбу со своим автографом и футболку с логотипом Putin Team. «Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени», — пояснил Овечкин.

Хоккеист пожелал стране и своим подписчикам в соцсети «только победы, на всех фронтах!».

 

Всем привет! Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. В наступающем году желаю нашей стране и каждому из вас только победы, на всех фронтах! А чтобы сил и веры в себя было больше – участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед! Все, что вам нужно – это: 1. Записать видео с поздравлением для всей страны. 2. Выложить в своем Instagram. 3. Поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. 4. Отметить 3 своих друзей и передать им эту эстафету. Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени. #PutinTeam #КомандаПутина #PT

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 22, 2017 at 11:16 PST

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