Овечкин объявил в соцсетях новогоднюю эстафету с ценными призами
Хоккеист Александр Овечкин объявил в Instagram новогоднюю эстафету #ПоздравьСтрану.
Участники флешмоба должны выложить в Instagram видео с поздравлением для всей страны и поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого претендент должен передать эстафету троим друзьям, которые станут следующими участниками.
Лидерам эстафеты спортсмен пообещал подарить шайбу со своим автографом и футболку с логотипом Putin Team. «Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени», — пояснил Овечкин.
Хоккеист пожелал стране и своим подписчикам в соцсети «только победы, на всех фронтах!».
Всем привет! Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. В наступающем году желаю нашей стране и каждому из вас только победы, на всех фронтах! А чтобы сил и веры в себя было больше – участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед! Все, что вам нужно – это: 1. Записать видео с поздравлением для всей страны. 2. Выложить в своем Instagram. 3. Поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. 4. Отметить 3 своих друзей и передать им эту эстафету. Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени. #PutinTeam #КомандаПутина #PT
Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 22, 2017 at 11:16 PST