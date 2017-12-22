Овечкин объявил в соцсетях новогоднюю эстафету с ценными призами

Хоккеист Александр Овечкин объявил в Instagram новогоднюю эстафету #ПоздравьСтрану.

Участники флешмоба должны выложить в Instagram видео с поздравлением для всей страны и поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого претендент должен передать эстафету троим друзьям, которые станут следующими участниками.

Лидерам эстафеты спортсмен пообещал подарить шайбу со своим автографом и футболку с логотипом Putin Team. «Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени», — пояснил Овечкин.

Хоккеист пожелал стране и своим подписчикам в соцсети «только победы, на всех фронтах!».