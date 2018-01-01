Лидеру КНДР предложили поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну заменить ядерную кнопку на новогоднюю бутылку шампанского.

Таким образом, он прокомментировал призыв главы Северной Кореи о массовом производстве межконтинентальных баллистических ракет.

Сенатор также приветствовал решение Пхеньяна отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан.

«Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения «О спорт, ты мир!», озвученный его основателем Пьером де Кубертеном», – приводит слова Клинцевича ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к северокорейскому народу заявил, что на его рабочем столе постоянно находится ядерная кнопка. По словам политика, в случае удара вся территория США окажется в зоне поражения.