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СМИ назвали четыре варианта начала войны с КНДР

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Японское правительство всерьез рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Kyodo.

По мнению совета национальной безопасности страны, война может начаться из-за вторжения сил Южной Кореи в КНДР, ракетного удара Северной Кореи по Японии, столкновения сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающего удара американских вооруженных сил по полуострову.

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При этом в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США, уточняет «Газета.ру».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после очередных ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном в конце августа и начале сентября

Президент США Дональд Трамп неоднократно именовал главу КНДР Ким Чен Ына  «психом и маленьким человеком-ракетой». В ответ северокорейский лидер употребил в адрес Трампа определение «психически нездоровый старик». 

30 декабря власти Северной Кореи объявили, что намерены продолжить наращивать свою ядерную мощь. 

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