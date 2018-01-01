Ким Чен Ын заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР.

Глава КНДР сообщил об этом в понедельник, 1 января.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», – цитирует его ТАСС.

При этом он высоко оценил достижения ракетчиков страны в развитии вооружений.

Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Снаряд упал в 250 км от побережья Японии.

13 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын поставил цель превратить страну в «самую мощную в мире ядерную и военную державу».