Ким Чен Ын призвал к началу массового производства ракет

КНДР должна начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в понедельник, 1 января.

«Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», – цитирует его ТАСС.

В ноябре Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

По данным министерства обороны Японии, снаряд пролетел 950 км и достиг максимальной высоты 4475 км. Ракета упала в 250 км от японской префектуры Аомори.

29 ноября в Пхеньяне заявили, что «Хвасон-15» способна нанести удар по любой точке Соединенных Штатов.