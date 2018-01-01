Сеул приветствовал готовность КНДР участвовать в Олимпиаде

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность лидера КНДР Ким Чен Ына одобрить участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале.

«Успешный старт Игр будет способствовать стабильности не только на Корейском полуострове, но также в Восточной Азии и в мире», — приводит слова представителя южнокорейской администрации «РИА Новости».

Напомним, о намерении направить национальную сборную на зимние Олимпийские игры лидер КНРД Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации.