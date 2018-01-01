Оргкомитет ОИ-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях

Оргкомитет зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане поддержал готовность КНДР направить на игры национальную команду спортсменов.

«Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением истинного олимпийского духа», — заявил представитель оргкомитета Игр японскому агентству Киодо.

Пхеньян пропустил срок подачи заявления на участие в Олимпиаде, но до середины января имеет возможность направить на нее своих спортсменов, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, о намерении направить национальную сборную на зимние Олимпийские игры лидер КНРД Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации. Другие государства беспокоились по поводу безопасности на ОИ-2018 из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. 30 декабря США заявили не намерены отказываться от военных учений Южной Кореи из-за Олимпийских игр.