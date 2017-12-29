Российские атлеты выйдут на открытие ОИ-2018 в серых куртках

Российские спортсмены выйдут на открытие Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане в серых куртках, рассказал глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александр Жуков.

«По форме — серые куртки. Единственное, что на них были цвета флага вертикальные, а сзади была надпись Russia английскими буквами. А теперь полоски будут закрыты серым шарфом, а вместо надписи будет круглая эмблема «спортсмены-олимпийцы из России», — приводит его слова «Р-Спорт».

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил РФ от участия в Олимпиаде, но разрешил некоторым российским атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

20 декабря МОК выпустил рекомендацию к форме российских олимпийцев. Так, гербы и эмблемы необходимо будет заменить олимпийскими кольцами, а вместо надписи RUS появится аббревиатура OAR.