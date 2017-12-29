МОК одобрил дизайн парадной формы спортсменов РФ на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил дизайн формы, созданной для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщила глава компании‐экипировщика ZASPORT Анастасия Задорина.

По ее словам, экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на ОИ, откроется 22 января 2018 года. «Дизайн формы одобрен МОКом, официальное подтверждение от них мы получили», — цитирует телеканал «360» главу ZASPORT.

Задорина добавила, что крой и дизайн моделей остались прежними, но триколор и герб с экипировки убрали. Вместо них на форму добавили обязательный знак OAR (Олимпийский спортсмен из России). Одну часть коллекции переделают, а другую отошьют заново.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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