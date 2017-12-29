Олимпийцы России: без флага, но с надеждой

Самым масштабным спортивным событием года в России — а возможно, и в мире — стало развитие допингового скандала вокруг отечественных олимпийцев. 5 декабря 2017 года исполком МОКа принял решение допустить наших спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года, но не в качестве представителей России. Официально во всех протоколах наши атлеты будут значиться как OAR — Olympic Athlete from Russia (Олимпийские спортсмены из России). При этом далеко не все россияне, завоевавшие олимпийские лицензии, смогут быть аккредитованными в Южную Корею. Приглашения принять участие в соревнованиях им будет присылать МОК по итогам работы специальной комиссии, которая рассмотрит кандидатуру каждого спортсмена.

Эти события стали следствием доклада председателя комиссии WADA Ричарда Макларена, обвинившего российскую сторону в массовой подмене допинг-проб сочинских олимпийцев. Все суждения комиссии базировались на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего в США в январе 2016 года.

По итогам публикации доклада исполком МОК создал еще две комиссии. Первая — во главе с Денисом Освальдом — занялась перепроверкой данных по сочинским пробам. В ноябре 2017 года комиссия обнародовала итоги своей работы. На их основе МОК пожизненно дисквалифицировал нескольких российских спортсменов, а сочинских медалистов лишил наград. Большинство из них уже подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, остальные ожидают получения мотивировочной части решений, чтобы также обжаловать их.

— Очевидно, что давление западных структур — в первую очередь, коммерческих — не было выдержано МОКом, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев. — Спонсоры, базирующиеся в странах англосаксонского сообщества, оказывают значительное давление на организацию. К сожалению, жертвами стали наши спортсмены, чьи успехи в Сочи очень многих раздражали. Так всегда бывает в отношении победителей. Для многих из них 2017 год стал годом больших разочарований, а 2018-й станет еще сложнее. Но дорогу осилит идущий. Мы должны сплотиться вокруг них и помочь ребятам одержать разгромную победу не только на спортивных площадках, но и в залах суда.

Вторая комиссия МОКа — во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом — должна была расследовать обвинения в адрес российских спортивных ведомств об участии в допинговом сговоре и его поддержке. В итоге в декабре 2017-го Шмид официально заявил, что фактов господдержки выявлено не было, что в итоге помогло избежать российским спортсменам полного отстранения от Игр в Пхёнчхане.

— Оценки на тему того, легко мы отделались или нет, здесь неуместны, — заявил «Известиям» первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член совета директоров ХК СКА (Санкт-Петербург) Александр Медведев. — МОК применил санкции фактически только на основе показаний Родченкова. И никто здесь ни от чего не отделывался — Россия является полноценным участником олимпийского движения. Надеюсь, им и останется. Никто с нашей стороны этих обвинений не принял. И наш Следственный комитет РФ этот вопрос изучает. Какие были нарушения? Кем они были сделаны? Кто должен нести за всё это ответственность? Думаю, Следственный комитет свое заключение сделает. Не сомневаюсь, что спортсмены из России поедут в Корею, докажут свой высокий уровень, а мы, болельщики, как на трибунах, так и у экранов телевизоров найдем способ порадоваться за каждую их медаль. Мы живем в очень сложное время, но, думаю, эта ситуация еще больше сплотит россиян.

На следующий день после вердикта МОКа президент РФ Владимир Путин заявил, что государство не будет чинить препятствий спортсменам, которые изъявят желание поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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