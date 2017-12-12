Нас ждут великие дела

В понедельник в Москве прошло заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), на котором обсуждалось решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на зимнюю Олимпиаду 2018 года под нейтральным флагом. По итогам мероприятия председатель комиссии, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по фехтованию Софья Великая сообщила, что спортсменам, которые примут решение участвовать в Играх, будет оказана поддержка. Также она выразила свое уважение и тем, кто не захочет участвовать в главных стартах четырехлетия.

— Задачей комиссии было собрать мнения и понять позицию наших спортсменов, что они думают об участии в Играх лично, — рассказала Софья Великая. — Мы рассмотрели ряд разных сообщений — видео и личных, общались со спортсменами по скайпу, принимали письменные обращения. Старались собрать максимальное количество мнений. Позиция российских спортсменов — большинство хочет участвовать в Играх.

Комиссия подготовила заявление, в котором говорится о готовности атлетов участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане. Заявление было передано в ОКР. Сегодня в здании комитета на Лужнецкой набережной состоится очередное Олимпийское собрание, на котором будет принято окончательное решение относительно поездки россиян в Южную Корею.

— Уже достаточно много мнений высказывалось на этот счет на всех уровнях, поэтому заявление комиссии спортсменов логично и ожидаемо, — заявил «Известиям» президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), олимпийский чемпион 1976 года Александр Горшков. — Насколько я понимаю, позиция членов комиссии единогласная: надо ехать. Были выслушаны все мнения. От фигуристов в этой комиссии состоит Федор Климов (олимпийский чемпион-2014 в командных соревнованиях, серебряный призер Игр в Сочи в парном катании. — «Известия»), который наверняка выразил общее мнение своих коллег. Поэтому остается дождаться Олимпийского собрания, и предпринимать конкретные действия, чтобы добиться допуска как можно большего количества спортсменов на Игры-2018.

В состав комиссии спортсменов ОКР, помимо Софьи Великой и Федора Климова, входят заместители председателя Екатерина Гамова (двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по волейболу) и Андрей Моисеев (двукратный олимпийский чемпион в современном пятиборье), а также Елена Исинбаева (двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов МОКа), Светлана Ромашина (пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), Алия Мустафина (двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике), Ольга Зайцева (двукратная олимпийская чемпионка по биатлону), Юрий Борзаковский (олимпийский чемпион в беге на 800 метров, главный тренер сборной России по легкой атлетике), Анастасия Максимова (олимпийская чемпионка по художественной гимнастике), Тагир Хайбулаев (олимпийский чемпион по дзюдо), Анастасия Мыскина (победительница Открытого чемпионата Франции по теннису, двукратная обладательница Кубка Федерации), Лада Задонская (участница Олимпийских игр 2006 и 2014 годов по конькобежному спорту), Андрей Строкин (пятикратный паралимпийский чемпион) и Алексей Алипов (олимпийский чемпион по стендовой стрельбе).

— Для нас заявление комиссии было ожидаемым: позиция спортивного сообщества, включая спортсменов и руководителей, уже давно четко обозначена, — заявил «Известиям» главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко. — Собственно говоря, там уже не надо ничего отдавать на усмотрение спортсменов, если они всё решили. Так что заявление комиссии просто формализует общее отношение к ситуации. С нами это решение даже не согласовывали, поскольку сейчас мы всей командой находимся в США, где готовимся к этапу Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Но к словам Софьи Великой мы полностью присоединяемся. Сейчас важно понять, как будет проходить процедура допуска наших спортсменов, по каким критериям их будет приглашать МОК. Пока же стараемся не думать об этом, готовимся к соревнованиям и стараемся показывать максимальные результаты на Кубке мира.

На следующий день после оглашения решения исполкома МОКа о недопуске в Пхёнчхан российской сборной под национальным флагом президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут объявлять бойкот соревнованиям в Корее и не станут препятствовать олимпийцам принимать участие в Играх под нейтральным флагом.

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