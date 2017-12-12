Билет с возвратом

Международный олимпийский комитет вынес беспрецедентный вердикт, шокировавший российскую общественность. Впервые страна в полном составе отстранена от участия в Олимпийских играх из-за присутствия в России «государственной поддержки применения допинга». Однако отдельные атлеты с российским паспортом, которые никогда не были замешаны в историях с запрещенными препаратами, имеют шанс получить от МОКа индивидуальный допуск и поехать в южнокорейский Пхенчхан под нейтральным флагом в статусе «олимпийский спортсмен из России».

Портал iz.ru проанализировал, у кого из российских атлетов практически нет шансов выступить на Играх в Южной Корее.

Конькобежный спорт

Горько осознавать, что у двух российских конькобежцев — Павла Кулижникова и Дениса Юскова — шансы оказаться в Южной Корее практически равны нулю. Спортсмены специализируются на разных дистанциях, но их биографии во многом похожи. Оба — многократные чемпионы мира и безусловные претенденты на олимпийское золото, однако в их прошлом есть неприятные моменты, связанные с допингом.

В 2012 году в допинг-пробе 18-летнего Кулижникова был обнаружен запрещенный препарат метилгексанамин, из-за чего спортсмен получил двухлетнюю дисквалификацию. Россиянин честно отбыл срок, вернулся и вышел на лидирующие роли в мировом конькобежном спорте.

спорт 1 Денис Юсков Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Четырьмя годами ранее Юсков, в том же возрасте, что и Кулижников, был пойман на марихуане и отстранен аж на четыре года. В течение трех лет спортсмен вел судебные тяжбы и в итоге добился реабилитации. Однако в любом случае наличие подобной истории в послужном списке спортсмена с большой долей вероятности закроет ему путь на Игры.

Биатлон

Еще двое россиян, которые вряд ли смогут добиться от МОКа разрешения на поездку на Игры, представляют биатлон. Речь об Александре Логинове и Ирине Старых. В разное время оба попались на применении одного и того же запрещенного препарата — эритропоэтина, за что отбывали дисквалификацию — два и три года соответственно.

спорт2 Ирина Старых Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Справедливости ради стоит отметить, что Логинова со Старых в отличие от Юскова и Кулижникова вряд ли можно считать серьезными претендентами на олимпийские медали.

Хоккей

Среди потенциальных кандидатов в сборную России по хоккею проблемы с поездкой в Пхенчхан могут возникнуть у защитника СКА Антона Белова. В 2012 году спортсмена дисквалифицировали на три месяца за применение запрещенного препарата метилгексанамина. Позже Белову удалось доказать, что вещество попало в организм при приеме несертифицированного спортивного питания. Однако, что решит в этой ситуации комиссия МОКа, — остается только гадать.

Не до конца ясна ситуация и с Данисом Зариповым, который недавно отбыл полугодичную дисквалификацию за применение двух запрещенных препаратов — псевдоэфедрина и гидрохлортиазида. 36-летнему форварду «Ак Барса» удалось доказать Международной федерации хоккея, что вещества попали в его организм по ошибке, однако неизвестно, удовлетворит ли такое объяснение МОК.

Заря Данис Зарипов недавно отбыл полугодичную дисквалификацию за применение псевдоэфедрина и гидрохлортиазида Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом стоит отметить, что в нынешнем сезоне Зарипов пока провел всего лишь один матч в КХЛ. Поэтому у хоккеиста велики шансы остаться вне состава команды по спортивному принципу.

Лыжные гонки

Практически отсутствуют шансы на поездку в Южную Корею у российской лыжницы Натальи Матвеевой. Серебряный призер чемпионата мира – 2017 в командном спринте в далеком 2009-м, она была дисквалифицирована на два года за применение того же препарата, что и Логинов со Старых, — рекомбинантного эритропоэтина.

Матв Наталья Матвеева была дисквалифицирована на два года за применение рекомбинантного эритропоэтина Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Из-за отстранения спортсменка пропустила не только Олимпиаду-2010 в Ванкувере, но и Игры-2014 в Сочи. Несмотря на это, Матвеева усердно тренировалась и своими результатами заслужила право поехать в Пхенчхан. Однако с учетом последних событий с этой мечтой наверняка придется расстаться.

Фигурное катание

В этом виде спорта, требующего не столько выносливости, сколько точной координации, скандалы, связанные с применением допинга, крайне редки. Однако в прошлом году выступающая в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьевым Екатерина Боброва, как и десятки других российских спортсменов, была уличена в употреблении мельдония.

бобр Наталья Боброва была уличена в употреблении мельдония Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Позже WADA амнистировало большинство атлетов, в организме которых концентрация препарата оказалась незначительной. В МОКе пока не говорили, стоит ли считать попадание в «мельдониевые списки» допинговым прошлым, поэтому у российских поклонников фигурного катания все еще есть повод переживать.

Шорт-трек

В такой же ситуации, как и Боброва, оказался олимпийский чемпион в эстафете и победитель мирового первенства на дистанции 1500 м шорт-трекист Семен Елистратов. Весной 2016 года он также попал в «мельдониевый список», но оперативно был оправдан. Сейчас 27-летний спортсмен, как и Боброва, находится в тревожном ожидании.

P.S.

В понедельник, 11 декабря, появилась информация, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России планирует обратиться к президенту МОКа Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение организации об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также в обращении содержится просьба пересмотреть решения о пожизненном отстранении от участия в Играх ряда призеров Олимпиады в Сочи.

бах1 Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России планирует обратиться к президенту МОКа Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение организации об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде в Пхенчхане Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Стремление российских спортивных чиновников отстаивать права спортсменов любыми способами достойно похвалы. Однако, исходя из последних событий, рассчитывать на то, что МОК вдруг изменит свое решение, не приходится.