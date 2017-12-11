Российские фигуристы удачно выступили в финале Гран-при в японской Нагое. В женском одиночном катании солировали наши спортсменки: победу отпраздновала Алина Загитова, а второе место заняла Мария Сотскова. В мужском одиночном катании золото досталось американцу Нэтану Чену; Михаил Коляда стал третьим, а Сергей Воронов — четвертым. Наконец, в соревнованиях спортивных пар победу одержали немцы Алена Савченко и Бруно Массо, россияне Ксения Столбова и Федор Климов стали четвертыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — пятыми.

Итоги финала Гран-при и шансы российских фигуристов на Олимпийских играх – 2018 специально для «Известий» оценил почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), заслуженный тренер СССР Валентин Писеев.

— Вы были удивлены победой 15-летней Алины Загитовой?

— Вовсе нет. Я давно слежу за ее выступлениями и могу сказать, что в Нагое она была сильнее конкурентов. У Загитовой очень сложная программа, позволяющая рассчитывать на медаль Олимпийских игр. Порадовала и 17-летняя Мария Сотскова, тренирующаяся под руководством Елены Буяновой. Видно, что она очень спокойная и решительная, у нее абсолютно не было волнения перед крупным стартом. Сотскова здорово прибавила за этот год и наверняка будет претендовать на поездку в Пхенчхан.

— По уровню мастерства они могут сравниться с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой?

— Знаете, в России выросло сильнейшее поколение фигуристок за всю историю в женском одиночном катании. Такого количества талантов я не видел никогда. Из 18 участниц чемпионата России каждая способна показать выдающийся результат на Олимпийских играх. Например, если кто-то не отберется на Игры и примет решение выступать за другую страну, она обязательно будет претендовать на высокие места. Что касается Медведевой, то она все-таки выделяется даже на таком фоне. Она лидер сборной, ее катание идеально. Дай Бог, чтобы она быстрее восстановилась от травмы и сумела набрать оптимальную форму к началу февраля 2018 года.

— Среди мужчин у нас всего две квоты на Олимпийские игры. Их получат Михаил Коляда и Сергей Воронов?

— Такая вероятность высока. Считаю, что они — главные претенденты на олимпийские квоты. Меня очень порадовал Воронов. Наконец-то он стал уверенным в своих силах, сбросил груз ответственности, который мешал развитию его карьеры. Такой уровень технической стабильности он не демонстрировал с 2014 года. В 30 лет пробиться в финал Гран-при — уже большое достижение. Там он остановился в шаге от медалей. Его программа не очень сложная, но прогресс чувствуется. Михаил Коляда тоже выглядел молодцом, хоть и допустил падение. Конкуренцию Коляде и Воронову может составить Александр Самарин (медалист юниорского чемпионата мира – 2017, вице-чемпион России – 2017. — «Известия»). Саша — большой талант, способный опередить Коляду и Воронова на чемпионате России (соревнование пройдет в Москве с 15 по 21 января. — «Известия»).

— Почему вы не называете Максима Ковтуна?

— Я уже много раз говорил про Максима. На мой взгляд, фигурное катание не является его приоритетом. Он увлечен какими-то другими вещами. Татуировками, автомобилями… Поэтому не может обрести стабильность. Ковтун практически не выступал в этом сезоне, снялся с произвольной программы Skate Americа. Вряд ли он навяжет борьбу основным конкурентам.

— В соревнованиях спортивных пар наши шансы на медали Пхенчхана-2018 снизились?

— К сожалению, да. И это очень обидно, ведь это наш вид программы. В соревновании спортивных пар начиная с 1964 года мы неизменно одерживали победу. Выигрывали 12 раз подряд, и лишь в Ванкувере-2010 золотая медаль досталась китайским спортсменам. В 2014 году мы вернули себе пальму первенства благодаря великолепному выступлению Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Перед Южной Кореей ситуация не такая оптимистичная. Алена Савченко — Бруно Массо очень и очень сильны (немецкая пара выиграла финал Гран-при с мировым рекордом. — «Известия»). Я верю, что пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов способна на удачное выступление. Не буду говорить о победе, но за медаль ребята точно способны побороться. Да, они неудачно выступили в финале Гран-при, но давайте считать это случайностью, промахом, который станет хорошим уроком.

— Ксения Столбова и Федор Климов (олимпийские чемпионы в командных соревнованиях и серебряные призеры Игр-2014 в парных соревнованиях) способны выйти на уровень 2014 года?

— В последние годы их замучили травмы. Хочется верить, что они смогут показать лучший результат за четыре года именно на Олимпийских играх, но все-таки больше шансов на медаль у пары Тарасова–Морозов.

— Кто будет претендовать на третью путевку от России в спортивных парах?

— Думаю, примерно равные шансы у пар Наталья Забияко — Александр Энберт и Кристина Астахова — Алексей Рогонов. Именно они поспорят за третью путевку.

— На ваш взгляд, у нас есть шанс повторить сочинский успех и выиграть золото в командных соревнованиях?

— Шанс есть, но в этот раз борьба будет очень серьезная. Если в Сочи мы победили с огромным отрывом, то в Пхенчхане борьба будет до последнего проката. Наши основные конкуренты — канадцы. У них есть сильные фигуристы во всех видах. Также не стоит сбрасывать со счетов французов, японцев, китайцев и американцев.

— В Сочи мы выиграли пять медалей. Реально выиграть столько же в Пхенчхане?

— Думаю, что да. Но от детальных прогнозов воздержусь.

— Как вы восприняли решение Международного олимпийского комитета отказать российским спортсменам в праве выступать на Играх-2018 под собственным флагом?

— На мой взгляд, это несправедливое решение исполкома МОКа. Они больше доверяют одному человеку — Григорию Родченкову, чем целой стране. Наши эксперты, спортсмены и их адвокаты так и остались неуслышанными. И ведь речь идет о России, стране, столько сделавшей для олимпийского движения. Жаль, что наши спортсмены вынуждены страдать от этих политических решений. Надо обязательно ехать в Пхенчхан и там показать всю свою силу. Очень рад, что президент Владимир Путин дал четко понять, что мы не будем бойкотировать Олимпийские игры.

— Спортсменам будет сложно выступать на Играх-2018, учитывая сложившуюся обстановку?

— Сложно, но, с другой стороны, это может стать дополнительным стимулом для победы. К тому же наша команда будет называться «Олимпийские спортсмены из России». Да, не будет российского флага и гимна, но в Южной Корее будут наши болельщики, которые смогут спеть его за спортсменов. Когда наш спортсмен взойдет на подиум, никто не сможет сказать, что это американец или китаец. Надеюсь, после Пхенчхана этот кошмар закончится, и мы вновь станем полноценными участниками олимпийского движения.

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