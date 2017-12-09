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Российские фигуристки завоевали «золото» и «серебро» в финале Гран-при

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Фото: REUTERS/Amit Dave
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Российские фигуристки заняли два первых места в финале Гран-при, которой проходил в японской Нагое. Алина Загитова одержала победу, а ее соотечественница Мария Сотскова заняла второе место.

Загитова, которая в мае текущего года праздновала 16-летие, по итогам двух программ набрала 223,3 балла. Сотскова с 216,28 балла заняла второе место. «Бронза» досталась представительнице Канады Кейтлин Осмонд (215,16), передает ТАСС.

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