Болельщики смогут использовать символику РФ на Олимпиаде-2018

Российские спортивные фанаты смогут использовать символику страны в Доме болельщиков, который будет организован во время Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщил директор Дома Олег Румянцев.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил РФ от участия в Играх, однако разрешил некоторым российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков», — приводит его слова ТАСС.

Румянцев добавил, что ограничения также не распространяются на журналистов.

Как рассказал глава Дома болельщиков, само помещение будет располагаться в прибрежном кластере Игр в городе Каннын — в шаговой доступности от Олимпийского парка, где пройдут соревнования по фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.

20 декабря МОК выпустил рекомендацию к экипировке российских атлетов на Олимпиаде. Гербы и эмблемы необходимо заменить олимпийскими кольцами, а вместо надписи RUS появится аббревиатура OAR.