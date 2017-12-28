Прямой эфир
Сюжет:

Болельщики смогут использовать символику РФ на Олимпиаде-2018

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спортивные фанаты смогут использовать символику страны в Доме болельщиков, который будет организован во время Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщил директор Дома Олег Румянцев.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил РФ от участия в Играх, однако разрешил некоторым российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков», — приводит его слова ТАСС.

Румянцев добавил, что ограничения также не распространяются на журналистов.

Как рассказал глава Дома болельщиков, само помещение будет располагаться в прибрежном кластере Игр в городе Каннын — в шаговой доступности от Олимпийского парка, где пройдут соревнования по фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.

20 декабря МОК выпустил рекомендацию к экипировке российских атлетов на Олимпиаде. Гербы и эмблемы необходимо заменить олимпийскими кольцами, а вместо надписи RUS появится аббревиатура OAR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биатлонисты из России в ноябре сдали наибольшее количество допинг-проб перед ОИ
Четверть россиян ожидают от спортсменов первых мест на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017