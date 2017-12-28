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Биатлонисты из России в ноябре сдали наибольшее количество допинг-проб перед ОИ

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Российские биатлонисты перед Олимпийскими играми-2018 сдали наибольшее количество допинг-проб в рамках антидопинговой программы Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Информацию об этом распространил сайт комитета в среду, 27 декабря.

Спортсмены из России сдали 65 допинг-тестов в течение ноября, тогда как немцы — 42, французы — 18 и норвежцы — 17, сообщает ТАСС.

По другим видам спорта россияне тоже в числе первых. Так, всего из 2537 проб, взятых в ноябре, 570 принадлежат россиянам.

5 декабря РФ была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, однако некоторые спортсмены из России будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

7 декабря МОК принял новые правила отбора для россиян на предстоящие Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсменам придется пройти «двойной отсев», чтобы выступить в составе команды «Олимпийские атлеты из России».

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