Прямой эфир

Без планов на Олимпиаду

В графике Владимира Путина нет визита в Южную Корею в феврале
0
Фото: Global Look Press/Eurokinissi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсменов допустят до соревнований в статусе «олимпийский атлет из России», выступать они будут под нейтральным флагом, без гимна и в форме без указаний на принадлежность к своей стране.

Летом Владимир Путин отказался от посещения Олимпийских игр в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в первенстве. Визит на зимние Олимпийские игры в Южную Корею в графике главы государства пока тоже не значится.

— Пока таких планов нет, — ответил Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли президент посетить игры.

В сентябре 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчане, которая состоится в феврале 2018 года. В ноябре корейское министерство иностранных дел выразило надежду, что олимпийская сборная России и Владимир Путин смогут приехать на Игры. Однако это было еще до решения МОКа в отношении российской команды.

Комментируя ограничения в отношении сборной, Владимир Путин выступил против бойкота Игр и призвал не препятствовать поездке в Южную Корею «чистых» спортсменов, не замешанных в допинговом скандале.

В 2012 году Владимир Путин не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне, но приехал в столицу Великобритании уже в ходе Игр. Он провел переговоры с премьер-министром и посетил финал олимпийского турнира по дзюдо. В 2008 году Владимир Путин присутствовал на церемонии открытия летней Олимпиады в Пекине — тогда он был председателем правительства РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017