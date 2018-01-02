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Слуцкий: встреча Сеула и Пхеньяна может продвинуть дипурегулирование

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Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Анна Исакова
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Встреча представителей Сеула и Пхеньяна могла бы серьезно продвинуть дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове, однако прогнозировать такое событие сложно. Об этом сообщил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вероятность такой встречи, с учетом непредсказуемости руководства КНДР, с нашей стороны оценить, конечно, непросто. Но если она состоится, это могло бы заложить хорошие основы для дальнейшего дипломатического урегулирования на Корейском полуострове», — приводит слова Слуцкого «Интерфакс».

Он добавил, что переговоры на высоком уровне между Южной и Северной Кореей были бы особенно эффективны в случае реализации «дорожной карты» России и Китая о так называемом «двойном замораживании».

Как сообщал портал iz.ru, во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января встречу на высоком уровне и обсудить пути улучшения дипломатических отношений. Такое решение министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн объяснил тем, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал успеха Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность севернокорейского лидера направить спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх, который пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля текущего года.

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