КНДР намерена участвовать в Олимпийских играх в Южной Корее

КНДР намерена направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Об этом заявил лидер КНРД Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к нации по Центральному телевидению республики.

«Мы намереваемся отправить нашу команду», - сказал Ким Чен Ын, подчеркнув необходимость улучшения отношений с Южной Кореей.

Пхеньян пропустил последний срок подачи заявления для участия в Играх, однако до середины января еще имеет возможность направить на Олимпиаду свою сборную.

Мировое сообщество неоднократно высказывало обеспокоенность относительно ситуации с безопасностью на Играх в Пхенчхане из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. 30 декабря портал iz.ru сообщил, что США не намерены отказываться от военных учений Южной Кореи из-за Олимпийских игр.

При этом КНДР ранее заявляла, что расценивает любые учения США и Южной Кореи на полуострове как акт агрессии и обещала отвечать на них соответствующе, в том числе не исключалось нанесение ракетных ударов по позициям военных.