Госдеп скептически отнесся к возможным переговорам Южной Кореи и КНДР

Вашингтон скептически смотрит на возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт во время брифинга для журналистов.

«Мы с Южной Кореей являемся близкими союзниками. Если они хотят начать переговоры с КНДР, то это определённо их выбор. Наша политика не изменилась, мы работаем в направлении денуклеаризации Корейского полуострова», – подчеркнула Науэрт.

При этом, по словам представителя Госдепа, американское правительство сомневается в честных намерениях северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение КНДР принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.