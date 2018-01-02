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США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы. Об этом во вторник сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы никогда не признаем КНДР в качестве ядерной державы», — сказала Хейли.

Она также сообщила о возможном начале нового ракетного испытания КНДР.

«Мы слышим сообщения о том, что КНДР может готовить очередное ракетное испытание. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это так, мы должны принять еще больше мер в отношении северокорейского режима», — добавила постпред США.

Ранее что президент США Дональд Трамп заявил, что введенные рядом стран санкции в отношении КНДР идут на пользу. Американский лидер связал это с решением Пхеньяна о переговорах с Сеулом по вопросу участия северокорейской сборной в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Отношения КНДР и США обострились после ядерных испытаний КНДР осенью 2017 года. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

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