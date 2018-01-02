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Южная Корея готовится к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Nicolas Asfouri
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Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном допуске к предстоящим зимним Олимпийским Играх в Пхёнчхане.  

Как сообщают местные СМИ, южнокорейский президент высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.

Выступая с новогодним обращением к северокорейскому народу, Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою команду на Игры. Кроме того, он также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

Ранее портал iz.ru cообщал, что вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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