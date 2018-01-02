Трамп рассказал о результатах санкций в отношении КНДР

Санкции, введенные рядом стран в отношении КНДР, начинают приносить результаты, заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что решение Пхеньяна о переговорах с Сеулом по вопросу участия северокорейской сборной в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане также связано с действием санкций.

«Санкции и другие методы давления начинают оказывать серьезное действие на Северную Корею. Военнослужащие бегут из страны в Южную Корею. «Человек-ракета» (имеется в виду лидер КНДР Ким Чен Ын — iz.ru) хочет впервые поговорить с Сеулом. Возможно, это хорошая новость, возможно — нет. Посмотрим!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам КНДР заявил о готовности направить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил одобрение в связи с решением Северной Кореи об участии в Олимпиаде и поручил правительству начать подготовку к переговорам с Пхеньяном о ее возможном допуске к участию в соревнованиях.

Отношения КНДР и США обострились после ядерных испытаний КНДР осенью 2017 года. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.