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Хейли заявила о готовности Трампа полностью прекратить выплаты Пакистану

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана. Об этом заявила представитель США при ООН Никки Хейли. 

Она отметила, что такая мера может быть введена в связи с поддержкой пакистанским правительством террористов.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп 2 января заявил о возможности прекращения финансовой поддержки Пакистана в связи с тем, что правительство страны не участвует в борьбе с терроризмом и укрывает боевиков из Афганистана. 

Пакистанский МИД назвал причиной высказывания Трампа поражение США в Афганистане. 

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