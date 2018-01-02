Хейли заявила о готовности Трампа полностью прекратить выплаты Пакистану

Президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана. Об этом заявила представитель США при ООН Никки Хейли.

Она отметила, что такая мера может быть введена в связи с поддержкой пакистанским правительством террористов.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп 2 января заявил о возможности прекращения финансовой поддержки Пакистана в связи с тем, что правительство страны не участвует в борьбе с терроризмом и укрывает боевиков из Афганистана.

Пакистанский МИД назвал причиной высказывания Трампа поражение США в Афганистане.