Трамп обвинил лидеров Пакистана во лжи и лишил денег
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать финансовую поддержу Пакистану.
По словам американского лидера, Исламская республика не помогала в борьбе с терроризмом и укрывала боевиков из Афганистана.
«США глупо перевели Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!» — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп поздравил американцев с Новым годом и пожелал всего наилучшего некоторым средствам массовой информации, которых называет «лживыми СМИ».