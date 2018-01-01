Трамп обвинил лидеров Пакистана во лжи и лишил денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать финансовую поддержу Пакистану.

По словам американского лидера, Исламская республика не помогала в борьбе с терроризмом и укрывала боевиков из Афганистана.

«США глупо перевели Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!» — написал Трамп в Twitter.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Ранее Трамп поздравил американцев с Новым годом и пожелал всего наилучшего некоторым средствам массовой информации, которых называет «лживыми СМИ».



